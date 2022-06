Juve, problemi per De Ligt: esce all'84' di Galles-Olanda per infortunio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Juventus preoccupata per Matthijs de Ligt: il difensore, impegnato in Galles-Olanda di Nations League, ha lasciato il campo all'84'... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022)ntus preoccupata per Matthijs de: il difensore, impegnato indi Nations League, ha lasciato il campo all'84'...

Advertising

cherubinismo : Godrò per i suoi errori, e se non vincerà niente, mi dispiace ma non posso fare distinzione tra interisti. Ha l'agg… - Guido93330129 : @salpaladino Seriamente... Ma esiste uno di noi tifosi della @juventusfc che, visto le premesse per la nuova stagio… - ZonaBianconeri : RT @vitbi00: Chiedete scusa ad andrea agnelli, fischiare la juventinita fatta persona perché non ha rinnovato una merda che non ha problemi… - vitbi00 : Chiedete scusa ad andrea agnelli, fischiare la juventinita fatta persona perché non ha rinnovato una merda che non… - Padoin13 : @StefanoLenti @davideroberti_ @doctor_mic82 A me lautaro piace tantissimo, lo guardo e mi piace vederlo giocare e s… -