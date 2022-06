Advertising

Adnkronos

Mps, in pole position come garanti quattro istituti bancari: Bofa, Credit Suisse, Jp Morgan e Mediobanca Contorni semprechiari sull' aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena che dovrebbe attestarsi intorno ai 2.5 miliardi di euro. L'annuncio dovrebbe avvenire il 23 giugno , in occasione della ...... Carlos avuto dalla sua ex moglie , la modella croata, Nina Moric , soprattutto lui pensa ad allargare la famiglia : 'Questa con lei è sicuramente una dellebelle storie d'amore che ho mai ... Italiani più pessimisti su aspettativa vita