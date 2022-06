Italia, Mancini stecca: «L’autogol è una follia» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per il difensore dell’Italia Mancini non mancano le critiche dopo l’incredibile autogol contro l’Ungheria Italia-Ungheria poteva essere la conferma della stabilità della coppia difensiva composta da Bastoni e Mancini, ma quest’ultimo ha rovinato tutto con l’incredibile autogol che ha tenuto in bilico la partita fino all’ultimo. Il difensore della Roma, per La Gazzetta dello Sport, è il peggiore degli Azzurri con un 5 in pagella. BOCCIATO – «Sembrava la partita della riconciliazione dopo le esitazioni con la Macedonia. Attento su Szalai, pericoloso di testa in area, regista della fase difensiva. Poi la follia delL’autogol senza essere pressato. E all’Italia vengono i brividi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per il difensore dell’non mancano le critiche dopo l’incredibile autogol contro l’Ungheria-Ungheria poteva essere la conferma della stabilità della coppia difensiva composta da Bastoni e, ma quest’ultimo ha rovinato tutto con l’incredibile autogol che ha tenuto in bilico la partita fino all’ultimo. Il difensore della Roma, per La Gazzetta dello Sport, è il peggiore degli Azzurri con un 5 in pagella. BOCCIATO – «Sembrava la partita della riconciliazione dopo le esitazioni con la Macedonia. Attento su Szalai, pericoloso di testa in area, regista della fase difensiva. Poi ladelsenza essere pressato. E all’vengono i brividi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Azzurri : Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Ungheria ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio “Dino Manuzzi”… - Eurosport_IT : A Cesena la Giovane Italia di Mancini batte l'Ungheria 2-1 ed è in vetta al Gruppo 3 della #NationsLeague ???????… - officialmaz : Leggo e ascolto commenti esaltati per un 2-1 all'Ungheria, Nazionale che balla attorno al numero 40 del ranking FIF… - zazoomblog : VIDEO Italia-Ungheria: Barella-Pellegrini poi il goffo autogol di Mancini - #VIDEO #Italia-Ungheria:… - LALAZIOMIA : Italia, vittoria contro l’Ungheria: il ct Mancini dice la sua su Twitter- FOTO -