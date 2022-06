Israele vuole il “controllo completo” della terra palestinese (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che . Dopo l’offensiva militare di Israele del 2021, è stata istituita una commissione di inchiesta per indagare sui possibili crimini commessi dagli israeliani. Il rapporto sarà discusso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la prossima settimana. Israele vuole Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che . Dopo l’offensiva militare didel 2021, è stata istituita una commissione di inchiesta per indagare sui possibili crimini commessi dagli israeliani. Il rapporto sarà discusso al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la prossima settimana.

Advertising

euronewsit : No della Knesset alla proroga dell'applicazione del diritto israeliano ai coloni nei territori occupati. Fallito il… - Billa42_ : Israele vuole il “controllo completo” della terra palestinese - oggieridomani : L'Ucraina vuole acquistare il sistema di difesa aerea Iron Dome da Israele, ha riferito il Jerusalem Post, citando… - EnzoCare2 : C'è il mondo reale e poi c'è il mondo dove vive #Speranza (che di dimettersi non ne vuole sapere). #covid… - giuliog : RT @euronewsit: No della Knesset alla proroga dell'applicazione del diritto israeliano ai coloni nei territori occupati. Fallito il 'test d… -