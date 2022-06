Isola 16, Lory Del Santo torna sui social e scatena l’ilarità e l’indignazione del web: ecco cosa ha combinato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lory Del Santo sta già facendo parlare di sé sul web. Da poco conclusa la sua esperienza all’interno del reality L’Isola dei Famosi, dalla quale è stata definitivamente eliminata durante la ventiduesima puntata, Lory è tornata sui social. L’ex naufraga ha condiviso un post sul suo profilo Instagram ufficiale con una sua foto in evidenza e con sù scritto: Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti… Frase alquanto emblematica che non ha mancato di creare reazione da parte dei follower che hanno commentato sotto lo stesso post. Ma qualcosa è andato storto. Lory infatti, sicuramente nel modo di incollare dei messaggi presumibilmente ricevuti dai fans, ha risposto in prima persona sotto il suo stesso post. Immancabile la ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022)Delsta già facendo parlare di sé sul web. Da poco conclusa la sua esperienza all’interno del reality L’dei Famosi, dalla quale è stata definitivamente eliminata durante la ventiduesima puntata,ta sui. L’ex naufraga ha condiviso un post sul suo profilo Instagram ufficiale con una sua foto in evidenza e con sù scritto: Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti… Frase alquanto emblematica che non ha mancato di creare reazione da parte dei follower che hanno commentato sotto lo stesso post. Ma qualè andato storto.infatti, sicuramente nel modo di incollare dei messaggi presumibilmente ricevuti dai fans, ha risposto in prima persona sotto il suo stesso post. Immancabile la ...

Quellochetutti1 : Grossa Gaffe di #LoryDelSanto dopo l'#isola che inizia a commentarsi da sola i post: ecco le foto ????… - Priolo9Giuseppe : RT @_GEIMS_: Lory in questo momento #isola - romacapocciona : Aspetto solo l' ingresso di Lory lunedì in puntata per sentire i dardi avvelenati che gli scaglieranno Ilary e Vlad… - Agata69499690 : Lory del Vanto... Io morta ????????????????????????#isola - _GEIMS_ : Lory in questo momento #isola -