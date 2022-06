Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 8 Giugno 2022 – Video (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Tre cose sono assolutamente necessarie contro la tentazione”. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 8 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Tre cose sono assolutamente necessarie contro la tentazione”. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua L'articolo proviene da La Luce di Maria.

