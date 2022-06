Advertising

Corriere dello Sport

ROMA - Havard Sakariassen , manager dell'amministrazione sportiva delGlimt , ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale norvegese Nettavisen . Tra i temi trattati, anche l'interesse della Roma nei confronti di Ola Solbakken , in scadenza di contratto il ...José Mourinhol'adrenalina e nelle ultime settimane ha chiamato a raccolta il proprio ... Ha funzionato nei quarti di finale contro lo spauracchio, travolto 4 - 0 in un Olimpico strapieno, ... Il Bodo avverte la Roma: "Non possono parlare con Solbakken" ROMA - Havard Sakariassen, manager dell’amministrazione sportiva del Bodo Glimt, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale norvegese Nettavisen. Tra i temi trattati, anche l'interesse della Roma n ...