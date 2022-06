Guerra in Ucraina, secondo Kiev sono 31mila i soldati russi morti finora (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la russia paga ogni giorno quasi 300 vite dei suoi soldati per una Guerra completamente insensata contro l’Ucraina. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per la russia, supererà il limite consentito”. È quando ha detto, nel suo consueto videomessaggio notturno su Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Guerra in Ucraina, Zelensky: “La prossima settimana verrà lanciata una pubblicazione speciale, il ‘Libro dei carnefici'” L’Ucraina, ha annunciato Zelensky, predisporrà un “Libro dei carnefici” per raccogliere le prove dei crimini di Guerra commessi durante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Oltre 31.000 militarigiàin. Dal 24 febbraio, laa paga ogni giorno quasi 300 vite dei suoiper unacompletamente insensata contro l’. E comunque verrà il giorno in cui il numero delle perdite, anche per laa, supererà il limite consentito”. È quando ha detto, nel suo consueto videomessaggio notturno su Telegram, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.in, Zelensky: “La prossima settimana verrà lanciata una pubblicazione speciale, il ‘Libro dei carnefici'” L’, ha annunciato Zelensky, predisporrà un “Libro dei carnefici” per raccogliere le prove dei crimini dicommessi durante ...

