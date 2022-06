Gran Bretagna: Johnson alla prova del Parlamento, pressioni sul taglio delle tasse (Di mercoledì 8 giugno 2022) LONDRA – Fra le code dello scandalo Partygate e la promessa di un taglio di tasse (differito) che dovrebbe aiutare il governo a ritrovare parte del consenso e della popolarità perdute, il premier britannico Boris Johnson torna oggi ad affrontare la Camera dei Comuni nel tradizionale Question Time del mercoledì. Il primo dopo il voto di sfiducia alla sua leadership superato a fatica lunedì con 211 voti a favore e ben 148 contrari fra i deputati del gruppo di maggioranza; e il primo anche dopo la pausa festiva dei lavori parlamentari coincisa con le Grandi celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno da record della 96enne Elisabetta II. Johnson è atteso dai rinnovati attacchi del leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer, sia sulla politica economica ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) LONDRA – Fra le code dello scandalo Partygate e la promessa di undi(differito) che dovrebbe aiutare il governo a ritrovare parte del consenso e della popolarità perdute, il premier britannico Boristorna oggi ad affrontare la Camera dei Comuni nel tradizionale Question Time del mercoledì. Il primo dopo il voto di sfiduciasua leadership superato a fatica lunedì con 211 voti a favore e ben 148 contrari fra i deputati del gruppo di maggioranza; e il primo anche dopo la pausa festiva dei lavori parlamentari coincisa con ledi celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei 70 anni di regno da record della 96enne Elisabetta II.è atteso dai rinnovati attacchi del leader dell’opposizione laburista, Keir Starmer, sia sulla politica economica ...

