Gattuso Valencia, ci siamo: il tecnico è in città. Domani l'annuncio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaro Gattuso si appresta a diventare il nuovo allenatore del Valencia. Domani l'annuncio ufficiale del tecnico Rino Gattuso sarà il prossimo allenatore del Valencia, come confermato dal club spagnolo tramite i propri canali social. 'Buona' nit, afició! ?#ADNVCF pic.twitter.com/YQbqBF0W5O— Valencia CF (@Valenciacf) June 8, 2022 Domani l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, arrivato in città in tarda serata e spostatosi poi direttamente al Mestalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere : Gattuso e le accuse sui social: «La mia è una famiglia di emigranti, come potrei essere razzista?» - TuttoMercatoWeb : ?? #Gattuso appena atterrato a #Valencia: 'Sono molto felice' - DiMarzio : .@valenciacf, #Gattuso è arrivato in città: 'Felice e orgoglioso di aver firmato con un club centenario' - lamortevito : Rino Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia. #calciomercato - ildiavolo_d : RT @footballitalia: Gennaro Gattuso has arrived in Valencia -