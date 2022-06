Futuro Dybala | agenti in sede Inter | accordo ad un passo

Advertising

bonucci_gatto19 : @MarcelloChirico @Inter Ma vada un po' dove vuole, non ne parliamo più, è il passato, pensiamo al futuro, che la… - EnricoC32218512 : RT @EnricoC32218512: Iettatore Enrico Ciandri augura un gand futuro a Roger federer !.( Berrettini,travaglio,oppini7gold,lariachetira,corri… - EnricoC32218512 : Iettatore Enrico Ciandri augura un gand futuro a Roger federer !.( Berrettini,travaglio,oppini7gold,lariachetira,co… - junews24com : Correa si sbilancia: «Dybala all'Inter? Spero nel meglio per lui» - - infoitsport : Futuro Dybala, quando potrebbe arrivare all'Inter -

, in uscita a parametro zero dalla Juventus, potrebbe accettare l'offerta dell'Inter, intanto ... 'Ottimista Nella vita sì' , prima di andare a discutere ildel suo assistito.- Inter, l'agente in sede: si decide ildella Joya che lascerà la Juventus a parametro zero Jorge Antun è sbarcato a Milano. Il procuratore di Paulosi trova nella sede dell'Inter ...Sono ore decisive all’Inter sia per l’arrivo dalla Juventus di Paulo Dybala sia per la permanenza di due importantissimi pilastri della difesa come Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il procuratore ...Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere. Passo importante nel futuro dell'argentino: agente nella sede del club ...