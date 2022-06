Fiumicino | premiati nell’Aula consiliare i ragazzi dell’Asd Aranova Under 16

(Di mercoledì 8 giugno 2022)– “Questo pomeriggio, 08 giugno 2022, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e all’assessore allo Sport Paolo Calicchio, abbiamo consegnato degli attestati di merito all’Asdche nel campionato regionale16 girone A ha conquistato la categoria Elite“. Ad annunciarlo, in una nota stampa, la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra. “Il riconoscimento – spiegano – è andato ai 25che compongono la squadra, ai loro allenatori e a tutta la dirigenza. Si tratta di un risultato straordinario, che arriva dopo lo stop degli ultimi due anni dovuto alla pandemia. Il raggiungimento di questo pregevole traguardo arriva dopo un percorso durato circa tre anni, che ha visto questiimpegnarsi ...

Il Faro online

Ad annunciarlo è stato il sindaco di, Esterino Montino. 'Questa mattina, presso il museo MAXXI di Roma, i vincitori sono statidal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dal ...Questa mattina, presso il museo MAXXI di Roma, i vincitori sono statidal Ministro della ... Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. "Gocce di emozioni": premiati nell'Aula consiliare di Fiumicino i ragazzi e le ragazze delle scuole cittadine Questa mattina, presso il museo MAXXI di Roma, i vincitori sono stati premiati dal Ministro della Cultura Dario ... Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Legambiente Lazio, prevede il posizionamento dall’11 giugno e per ogni weekend estivo di sette postazioni per la raccolta differenziata sulle spiagge lib ...