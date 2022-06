Fabrizio Corona, a Settembre le nozze con la fidanzata Sara Barbieri: “Ha 26 anni meno di me, ma…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fabrizio Corona adesso fa sul serio. Da circa un anno il suo cuore è impegnato da una donna che ha tenuto alla larga dal mondo “social” non mostrandola, non pubblicando foto con lei e riservandola il più possibile dal gossip di cui spesso è protagonista. Ma al settimanale Chi, Fabrizio ha finalmente svelato la sua identità e ha voluto parlare del loro rapporto: Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato… Ma siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos. La ragazza in questione è Sara Barbieri, giovane modella che ha da circa un anno ha intrapreso una relazione fatta di convivenza e quotidianità con l’ex re dei paparazzi che l’ha così descritta: Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 giugno 2022)adesso fa sul serio. Da circa un anno il suo cuore è impegnato da una donna che ha tenuto alla larga dal mondo “social” non mostrandola, non pubblicando foto con lei e riservandola il più possibile dal gossip di cui spesso è protagonista. Ma al settimanale Chi,ha finalmente svelato la sua identità e ha voluto parlare del loro rapporto: Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato… Ma siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos. La ragazza in questione è, giovane modella che ha da circa un anno ha intrapreso una relazione fatta di convivenza e quotidianità con l’ex re dei paparazzi che l’ha così descritta:è importante, è diversa, sì, lei è una storia ...

