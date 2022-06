F1, Ferrari gioca il tutto per tutto: novità sul motore a Baku per tornare a vincere (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Ferrari deve e vuole dimenticare gli ultimi due appuntamenti a Barcellona e a Montecarlo. I round iridati citati si stavano presentando molto positivi per la Rossa, ma poi problematiche di vario genere hanno finito per favorire la Red Bull e l’olandese Max Verstappen. Il monegasco Charles Leclerc, infatti, si era trovato sia in terra catalana che sulle vie del Principato a guidare la corsa, ma in Spagna un problema alla power unit lo aveva costretto al ritiro, mentre a Monaco la strategia sbagliata del box lo aveva fatto precipitare dal primo al quarto posto, anche alle spalle di Verstappen. Il Cavallino Rampante ha così perso la leadership delle classifiche piloti e costruttori ed è chiamato a una reazione in vista di un fine-settimana che, sulla carta, non dovrebbe essere così favorevole. La pista di Baku (Azerbaijan) dovrebbe maggiormente adatta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladeve e vuole dimenticare gli ultimi due appuntamenti a Barcellona e a Montecarlo. I round iridati citati si stavano presentando molto positivi per la Rossa, ma poi problematiche di vario genere hanno finito per favorire la Red Bull e l’olandese Max Verstappen. Il monegasco Charles Leclerc, infatti, si era trovato sia in terra catalana che sulle vie del Principato a guidare la corsa, ma in Spagna un problema alla power unit lo aveva costretto al ritiro, mentre a Monaco la strategia sbagliata del box lo aveva fatto precipitare dal primo al quarto posto, anche alle spalle di Verstappen. Il Cavallino Rampante ha così perso la leadership delle classifiche piloti e costruttori ed è chiamato a una reazione in vista di un fine-settimana che, sulla carta, non dovrebbe essere così favorevole. La pista di(Azerbaijan) dovrebbe maggiormente adatta ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Ferrari va all-in a Baku: lo spettro della penalità aleggia sulle teste dei ferraristi, ma non si può fare altro che spin… - OA_Sport : #F1 Ferrari va all-in a Baku: lo spettro della penalità aleggia sulle teste dei ferraristi, ma non si può fare altr… - SaleMarino6 : @Peppe90898887 Gioca troppo bene a pallone! Dai noi solo trattori le Ferrari nn ci piacciono!?? - Formula1WM : La pressione gioca brutti scherzi alla #Ferrari, #Haug: «Hanno sempre una gran voglia di strafare»… - Gladiatorsf1 : @MarianoFroldi Mi fa quasi pietà. Di certo, dobbiamo ammettere, che non sarà facile fare lo stratega Ferrari, sopra… -