Elena Sofia Ricci | è addio | arriva la triste conferma | I fan sotto shock

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) È ufficiale:è pronta a direal set della fiction tra le più amate d’Italia. Sgomenti i fan che non si aspettavano la notizia.non vestirà più i panni di Suor Angela in ‘Che Dio ci Aiuti!’, l’amata fiction di Rai1. Arlo è stata la stessa attrice durante un’intervista per ‘La Repubblica’: parteciperà alla settima stagione, dopodiché saluterà per sempre le vesti da suora. Durante l’intervista ha rivelato però che non sarà presente in tutti gli episodi della nuova stagione, ma soltanto in quelli iniziali. Insomma, che i telespettatori debbano aspettarsi qualcosa di simile a ‘Don Matteo’? Molto probabile che l’attrice abbia deciso di seguire le orme del collega Terence Hill e abbandonerà ...