Ecco chi sono i nemici del Salario minimo e del Reddito di cittadinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al di là dell’impatto effettivo che la direttiva del Trilogo europeo (che mette insieme Commissione, Consiglio e Parlamento Ue) avrà su Paesi membri un fatto è acclarato: mentre in Italia qualcuno ancora criminalizza il Reddito di cittadinanza e ostacola il Salario minimo, il mondo là fuori si è reso conto da un bel pezzo che la strada da seguire è quella di garantire dignità al lavoro e ai lavoratori con buona pace degli imprenditori che si sfidano sui salari al ribasso. In Italia c’è ancora qualcuno che criminalizza il Reddito di cittadinanza e ostacola il Salario minimo: sono i veri populisti Il sistema autorizzato dall’Ue (chiamato “automatic indexation”) punta sul potere d’acquisto dei lavoratori per lasciare inalterata la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al di là dell’impatto effettivo che la direttiva del Trilogo europeo (che mette insieme Commissione, Consiglio e Parlamento Ue) avrà su Paesi membri un fatto è acclarato: mentre in Italia qualcuno ancora criminalizza ildie ostacola il, il mondo là fuori si è reso conto da un bel pezzo che la strada da seguire è quella di garantire dignità al lavoro e ai lavoratori con buona pace degli imprenditori che si sfidano sui salari al ribasso. In Italia c’è ancora qualcuno che criminalizza ildie ostacola ili veri populisti Il sistema autorizzato dall’Ue (chiamato “automatic indexation”) punta sul potere d’acquisto dei lavoratori per lasciare inalterata la ...

Advertising

Corriere : Ecco la rete della propaganda di Putin in Italia: influencer e opinionisti, dai social ai giornali - GuidoDeMartini : ?? C’È CHI DICE NO! ?? ECCO I PROF CHE SCELGONO DI FARSI MULTARE E ALLONTANARE DALLA SCUOLA PUR DI NON USARE LA MASC… - zazoomblog : Laura Speranza : Ecco chi è la moglie di Stefano Tacconi - il_Ghisa : Brunetta, Giorgetti, la Cisl & C. Ecco chi rema contro la legge sul salario minimo - AnonyAnubis : Se ancora aveste avuto dubbi, ecco chi è l'opposizione finta italiana. È finita. -