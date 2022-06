Da giovedì 9 giugno la seconda parte di “Esterno Notte” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Finalmente da giovedì 9 giugno potremo vedere la seconda parte del bellissimo film di Marco Bellocchio sull’Italia del 1978, “Esterno Notte”, quando le Brigate Rosse rapirono e poi uccisero l’ex presidente del consiglio Aldo Moro. Dopo 20 anni da “Buongiorno Notte” (2003), Bellocchio torna a parlare del caso Moro e pensa che non sia stato detto tutto su questa ferita dolorosissima della nostra democrazia. Il film cerca di ripensare, raccontare e rielaborare i diversi punti di vista coinvolti direttamente nella vicenda: il parlamento, il partito della Democrazia Cristiana, il Papa, gli studenti, la famiglia di Moro e le Brigate Rosse. Tutti gridavano a gran voce il loro senso di giustizia. Nel cast figurano Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Toni Servillo (Paolo VI), ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Finalmente dapotremo vedere ladel bellissimo film di Marco Bellocchio sull’Italia del 1978, “”, quando le Brigate Rosse rapirono e poi uccisero l’ex presidente del consiglio Aldo Moro. Dopo 20 anni da “Buongiorno” (2003), Bellocchio torna a parlare del caso Moro e pensa che non sia stato detto tutto su questa ferita dolorosissima della nostra democrazia. Il film cerca di ripensare, raccontare e rielaborare i diversi punti di vista coinvolti direttamente nella vicenda: il parlamento, il partito della Democrazia Cristiana, il Papa, gli studenti, la famiglia di Moro e le Brigate Rosse. Tutti gridavano a gran voce il loro senso di giustizia. Nel cast figurano Fabrizio Gifuni (Aldo Moro), Toni Servillo (Paolo VI), ...

