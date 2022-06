CORSPORT – Mertens c’è ancora speranza per il rinnovo col Napoli, non è ancora finita (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli è alla svolta decisiva, o tutto o niente. Oggi scade l’ultimatum imposto nella mail inviata dai legali del giocatore. Il club non darà risposta a quella mail e se anche dovesse farlo sarà negativa. Il taglio degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis non prende minimante in considerazione l’opportunità di dare ad un calciatore 2,4 milioni di euro di contratto ad un giocatore più 1,4 milioni di euro di bonus. Messa così sembra praticamente a finita, anche perché l’ultimatum scade oggi alle 18.00. Ma rinunciare al bomber da 148 gol in carriera con la maglia azzurra, un uomo che detiene i record di gol assoluti e specifici, in campionato e coppe europee, non è assolutamente facile. Anche perché Mertens è un idolo per i napoletani, nonostante qualcuno lo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildi contratto di Driescon ilè alla svolta decisiva, o tutto o niente. Oggi scade l’ultimatum imposto nella mail inviata dai legali del giocatore. Il club non darà risposta a quella mail e se anche dovesse farlo sarà negativa. Il taglio degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis non prende minimante in considerazione l’opportunità di dare ad un calciatore 2,4 milioni di euro di contratto ad un giocatore più 1,4 milioni di euro di bonus. Messa così sembra praticamente a, anche perché l’ultimatum scade oggi alle 18.00. Ma rinunciare al bomber da 148 gol in carriera con la maglia azzurra, un uomo che detiene i record di gol assoluti e specifici, in campionato e coppe europee, non è assolutamente facile. Anche perchéè un idolo per i napoletani, nonostante qualcuno lo ...

