Cittadini spiati, la polizia scopre e smantella i gruppi criminali (Di mercoledì 8 giugno 2022) La polizia Postale di Milano, con il coordinamento del Servizio polizia Postale di Roma e della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso un'articolata operazione di polizia giudiziaria che ha consentito di disarticolare un sistema criminale finalizzato alla violazione, mediante intrusioni informatiche, di impianti di videosorveglianza installati per lo più presso abitazioni private, ma anche in spogliatoi di palestre, piscine, studi privati ecc. L'operazione, che ha interessato 10 città su tutto il territorio nazionale e due distinti gruppi criminali, si è conclusa con altrettante perquisizioni domiciliari e informatiche e con il sequestro di un'ingente quantità di materiale informatico. Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) LaPostale di Milano, con il coordinamento del ServizioPostale di Roma e della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso un'articolata operazione digiudiziaria che ha consentito di disarticolare un sistema criminale finalizzato alla violazione, mediante intrusioni informatiche, di impianti di videosorveglianza installati per lo più presso abitazioni private, ma anche in spogliatoi di palestre, piscine, studi privati ecc. L'operazione, che ha interessato 10 città su tutto il territorio nazionale e due distinti, si è conclusa con altrettante perquisizioni domiciliari e informatiche e con il sequestro di un'ingente quantità di materiale informatico.

