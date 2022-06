Carlos Alcaraz salta il Queen’s: “Lieve infortunio al gomito, spero di esserci nel 2023” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Carlos Alcaraz salta il torneo del Queen’s. Il prestigioso Atp 500 sull’erba, il Cinch Championship, perde uno dei protagonisti, lo spagnolo che sta ormai puntando senza mezzi termini a dominare il circuito nei prossimi dieci anni. Ci sta riuscendo su terra rossa, sull’erba dovrà dunque rimandare di qualche giorno a causa di un Lieve infortunio, come spiega lui stesso sui suoi social: “Come tutti sapete, ero super entusiasta di giocare al Queen’s, ma un leggero problema al gomito significa che non posso! spero di essere lì nel 2023… ci vediamo tutti nel Regno Unito tra qualche giorno!”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)il torneo del. Il prestigioso Atp 500 sull’erba, il Cinch Championship, perde uno dei protagonisti, lo spagnolo che sta ormai puntando senza mezzi termini a dominare il circuito nei prossimi dieci anni. Ci sta riuscendo su terra rossa, sull’erba dovrà dunque rimandare di qualche giorno a causa di un, come spiega lui stesso sui suoi social: “Come tutti sapete, ero super entusiasta di giocare al, ma un leggero problema alsignifica che non posso!di essere lì nel… ci vediamo tutti nel Regno Unito tra qualche giorno!”. SportFace.

