Calciomercato Sampdoria | Giampaolo vota il ritorno di Defrel

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) . L’attaccante fuori dal progetto Sassuolo Laha avviato i contatti con il Sassuolo per Gregoire. L’attaccante francese, in scadenza di contratto nel 2024, è fuori dal progetto tecnico di Alessio Dionisi e starebbe valutando un cambio di maglia in estate. L’ex blucerchiato piace molto a Marco, che avrebbe acconsentito al suoa Genova. Tuttavia, occorrerà trovare la quadra su cifre e formula del trasferimento con i neroverdi, intenzionati a chiedere 4 milioni di euro per il cartellino di. Non è da escludere il prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.