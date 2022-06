Calcio giovanile: l’Empoli vince la sesta edizione del Trofeo D’Alterio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Mugnano di Napoli (Na) – Si conclude con la vittoria dell’Empoli, la sesta edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, riservato ai ragazzi nati nel 2010, tenutosi allo stadio comunale ‘Alberto Vallefuoco’ di Mugnano di Napoli, organizzato dall’ASD Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D’Alterio Group. Secondo posto Napoli, terzo Milan, quarto Juve. Venti le società partecipanti, tra i club professionistici blasonati nazionali e internazionali, e quelli dilettantistici. Si è partiti il primo giugno con la cerimonia di apertura nella villa comunale di Villaricca, in cui sono state presentate le società partecipanti, accolte da fuochi pirotecnici, e unite hanno inviato la loro richiesta di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Mugnano di Napoli (Na) – Si conclude con la vittoria del, ladelInternazionaleGroup, riservato ai ragazzi nati nel 2010, tenutosi allo stadio comunale ‘Alberto Vallefuoco’ di Mugnano di Napoli, organizzato dall’ASD Villariccain collaborazione con la società di trasporti e logisticaGroup. Secondo posto Napoli, terzo Milan, quarto Juve. Venti le società partecipanti, tra i club professionistici blasonati nazionali e internazionali, e quelli dilettantistici. Si è partiti il primo giugno con la cerimonia di apertura nella villa comunale di Villaricca, in cui sono state presentate le società partecipanti, accolte da fuochi pirotecnici, e unite hanno inviato la loro richiesta di ...

