Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie: lei avrebbe venduto la tenuta di vini “solo per infliggergli dolore”. E c’entra anche l’Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Appena il tempo di archiviare la saga giudiziaria che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard e già se n’è aperta una che rischia di essere ancora più clamorosa. È quella che riguarda Brad Pitt e Angelina Jolie, alle prese da anni con un divorzio senza fine, una battaglia legale cominciata nel 2016 per la divisione del patrimonio e l’affidamento esclusivo dei figli, che ha tutti i contorni per deflagrare in maniera ancora più potente. In ballo c’è infatti la vendita di Château Miraval, la tenuta in Provenza che include una delle cantine più esclusive del Sud della Francia, che ora fa litigare gli ex coniugi: Pitt accusa infatti la Jolie di aver venduto le quote della proprietà da 500 ettari al solo scopo di ferirlo. Ma, a sorpresa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Appena il tempo di archiviare la saga giudiziaria che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard e già se n’è aperta una che rischia di essere ancora più clamorosa. È quella che riguarda, alle prese da anni con un divorzio senza fine, una battaglia legale cominciata nel 2016 per la divisione del patrimonio e l’affidamento esclusivo dei figli, che ha tutti i contorni per deflagrare in maniera ancora più potente. In ballo c’è infatti la vendita di Château Miraval, lain Provenza che include una delle cantine più esclusive del Sud della Francia, che ora fa litigare gli ex coniugi:accusa infatti ladi averle quote della proprietà da 500 ettari alscopo di ferirlo. Ma, a sorpresa, ...

