Balotelli Valencia | Gattuso convinto di dargli una chance La situazione

(Di mercoledì 8 giugno 2022), Rinoè pronto a concedere unaa Mario. Il tecnico lo vorrebbe con sè in Spagna Stando a quanto riferito da El Chiringuito, la prossima stagione Mariopotrebbe giocarla con una nuova maglia: quella del. L’attaccante classe 1992 sarebbe infatti una delle richieste di, in procinto di approdare sulla panchina del club iberico. Il tecnico calabrese è pronto a dare unaal giocatore dopo l’ottima annata disputata in Turchia con l’Adana Demirspor. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Balotelli potrebbe ripartire dal #Valencia ?? - serieAnews_com : ?? #Balotelli pronto a tornare in un top campionato. #Gattuso potrebbe portarlo a #Valencia - DParmessani : #Gattuso ha chiesto al direttivo di #Valencia gli acquisti di #Vecino e #Bakayoko che conosce molto bene del… - sportface2016 : Dalla #Spagna: #Balotelli sulla lista di #Gattuso se andasse al #Valencia - stebellentani : Tra le chicche del quotidiano punto ansa: gattuso vuole balotelli e politano a valencia. Juve vuole tenere morata +… -

Mariopotrebbe tornare nel calcio europeo più importante. Dopo una buona stagione fatta all'... Nello specifico, il, vicinissima a far diventare Gennaro Gattuso il suo nuovo allenatore,...Ma Mendes ha un ottimo rapporto col presidente del, quindi ci sarà un accordo di massima ... Uno di quei giovani che mettono i brividi nell'Under 21, come Messi eun tempo, Gavi e ...Mario Balotelli potrebbe tornare nel calcio europeo più importante ... Secondo quanto riferisce El Chiringuito, La Liga potrebbe essere nel suo futuro. Nello specifico, il Valencia, vicinissima a far ...El Chiringuito apunta el primer fichaje de Gattuso Siempre según El Chiringuito, Gattuso habría pedido al Valencia CF un fichaje que resultará más que polémico. Hablamos de Mario Balotelli, que habría ...