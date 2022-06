Al porto di Pesaro 11 | 5 milioni di euro | Baldelli | ' Recuperati anni di ritardi | risolto il problema dragaggio' Ma Biancani critica

(Di mercoledì 8 giugno 2022)- La forzatura compiuta dalla Regione Marche, per iniziativa dell'assessorato alle infrastrutture, sugli investimenti inizialmente previsti dal Pnrr per i porti dell'Adriatico centrale (che ha ...

Ildinecessita di alcuni interventi urgenti per renderlo più accessibile, fruibile e attrattivo per gli operatori economici, gli investitori e gli appassionati ma senza tempi certi c'è ...Persone completamente irresponsabili hanno chiuso in un sacco nero dei rifiuti indifferenziati e lasciato all'interno di un cassonetto nella zona deldi, alcuni razzi nautici segnaletici ... Baldelli: "Il porto di Pesaro avrà la sua vasca di colmata" (FERPRESS) – Pesaro, 8 GIU – “Il Porto di Pesaro avrà la sua vasca di colmata”. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, nel corso dei lavori dell’Asse ...PESARO - La forzatura compiuta dalla Regione Marche, per iniziativa dell’assessorato alle infrastrutture, sugli investimenti inizialmente previsti dal Pnrr per i porti ...