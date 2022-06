Addio Elena Sofia Ricci | dopo tanti anni purtroppo è andata così | una tragedia per i fan

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Abbiamo dovuto tristemente salutare, l’attrice, ha abbandonato la scena lasciando esterrefatti i fan Il destino disembra ormai essere segnato inevitabilmente. I fan sono rimasti completamente sconvolti non appena hanno appreso la notizia. Ecco cosa è successo all’attrice.è una delle attrici italiane più amate di sempre, ma anche più premiate. Infatti, è stata in grado di vincere riconoscimenti impor. Parliamo di premi come 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 3 Ciak d’oro, 1 Grolla d’Oro, un Rodolfo Valentino, un Alberto Sordi, un Kineo Diamanti e due Telegatti. Sin da ragazzina l’attrice ha ...

Elena Sofia Ricci abbandonerà la serie Rai "Che Dio ci Aiuti": l'attrice lascerà i panni di Suor Angela, personaggio amatissimo. Elena Sofia Ricci di prepara a dire addio al personaggio di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, ma torna su Rai 1 come protagonista di Fiori sopra l'inferno.