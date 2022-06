Una Vita, anticipazioni 8 giugno 2022: la menzogna di Rosina (Di martedì 7 giugno 2022) Rosina non riuscirà in nessun modo ad ammettere come stanno davvero le cose e nel corso della puntata Una Vita in onda l'8 giugno 2022 continuerà a mentire circa la sua situazione economica. La donna, infatti, dirà a sua sorella Hortensia che si è sbagliata e che le finanze di casa sua vanno a meraviglia ed anzi non sono mai state così rosee. Una Vita anticipazioni puntata 8 giugno 2022 Valeria non ne potrà più di essere sempre controllata e così nell'intimità della loro casa affronterà David e gli dirà di smetterla di asfissiarla con il suo stretto controllo. Nel frattempo, Genoveva farà discretamente delle domande su Felipe e Ramon, ma terrà a specificare a Bellita che per lei, l'avvocato è soltanto uno spettro appartenente al passato. Sarà davvero ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022)non riuscirà in nessun modo ad ammettere come stanno davvero le cose e nel corso della puntata Unain onda l'8continuerà a mentire circa la sua situazione economica. La donna, infatti, dirà a sua sorella Hortensia che si è sbagliata e che le finanze di casa sua vanno a meraviglia ed anzi non sono mai state così rosee. Unapuntata 8Valeria non ne potrà più di essere sempre controllata e così nell'intimità della loro casa affronterà David e gli dirà di smetterla di asfissiarla con il suo stretto controllo. Nel frattempo, Genoveva farà discretamente delle domande su Felipe e Ramon, ma terrà a specificare a Bellita che per lei, l'avvocato è soltanto uno spettro appartenente al passato. Sarà davvero ...

