Un prelievo sangue personalizza il recupero post-ictus, studio Maugeri (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo un ictus, un prelievo di sangue può aiutare a prevedere la risposta del paziente alle terapie, così da personalizzarne il percorso di riabilitazione. E’ la prospettiva che si apre grazie a uno studio del Laboratorio di Nanomedicina degli Istituti clinici scientifici (Ics) Maugeri di Pavia, presentato alla conferenza Bio-Sensing Tech-nology di Sitges in Spagna, evento internazionale in cui vengono discusse le piu? recenti ricerche nell’ambito dei biosensori, dell’health-tech e delle nuove tecnologie di diagnostica point-of-care. Il lavoro ha coinvolto 55 pazienti arruolati entro 24 ore dall’esordio dei sintomi ischemici, e i campioni ematici sono stati raccolti nella fase acuta, dopo 7 giorni, dopo 30 giorni e a 3 mesi dalle prime manifestazioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo un, undipuò aiutare a prevedere la risa del paziente alle terapie, così darne il percorso di riabilitazione. E’ la prospettiva che si apre grazie a unodel Laboratorio di Nanomedicina degli Istituti clinici scientifici (Ics)di Pavia, presentato alla conferenza Bio-Sensing Tech-nology di Sitges in Spagna, evento internazionale in cui vengono discusse le piu? recenti ricerche nell’ambito dei biosensori, dell’health-tech e delle nuove tecnologie di diagnostica point-of-care. Il lavoro ha coinvolto 55 pazienti arruolati entro 24 ore dall’esordio dei sintomi ischemici, e i campioni ematici sono stati raccolti nella fase acuta, dopo 7 giorni, dopo 30 giorni e a 3 mesi dalle prime manifestazioni ...

