Ultime Notizie – Nordcorea, la mossa di Usa e Corea Sud (Di martedì 7 giugno 2022) Corea del Sud e Stati Uniti hanno schierato 20 caccia per una “dimostrazione congiunta di forza” dopo che domenica la Corea del Nord ha lanciato otto missili balistici a corto raggio. Quattro F-16 Usa e 16 velivoli sudCoreani – tra F-35A, F-15K e Kf-16 – hanno sorvolato il Mar Giallo durante le manovre, secondo quanto reso noto dai militari di Seul e riportato dall’agenzia Yonhap. “Corea del Sud e Usa hanno dimostrato le loro forti capacità nel colpire rapidamente e – hanno ribadito – con precisione in caso di provocazioni NordCoreane”. Gli Stati Uniti hanno intanto avvertito la Corea del Nord: risposta “rapida e incisiva” nel caso Pyongyang proceda con un test nucleare. Sono queste le parole arrivate dal vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman, dopo un incontro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022)del Sud e Stati Uniti hanno schierato 20 caccia per una “dimostrazione congiunta di forza” dopo che domenica ladel Nord ha lanciato otto missili balistici a corto raggio. Quattro F-16 Usa e 16 velivoli sudni – tra F-35A, F-15K e Kf-16 – hanno sorvolato il Mar Giallo durante le manovre, secondo quanto reso noto dai militari di Seul e riportato dall’agenzia Yonhap. “del Sud e Usa hanno dimostrato le loro forti capacità nel colpire rapidamente e – hanno ribadito – con precisione in caso di provocazionine”. Gli Stati Uniti hanno intanto avvertito ladel Nord: risposta “rapida e incisiva” nel caso Pyongyang proceda con un test nucleare. Sono queste le parole arrivate dal vice segretario di Stato Usa, Wendy Sherman, dopo un incontro ...

