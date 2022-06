Ucraina-Russia, Lavrov in Turchia per incontrare Cavusoglu (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è arrivato ad Ankara per incontrare, domani, la sua controparte turca, Mevlut Cavusoglu. I due ministri discuteranno della situazione in Ucraina, Siria, Libia e Nagorno Karabakh, oltre che nei Balcani e delle prospettive della cooperazione economica e commerciale nel quadro delle sanzioni Occidentali, ha precisato Mosca. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergei, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è arrivato ad Ankara per, domani, la sua controparte turca, Mevlut. I due ministri discuteranno della situazione in, Siria, Libia e Nagorno Karabakh, oltre che nei Balcani e delle prospettive della cooperazione economica e commerciale nel quadro delle sanzioni Occidentali, ha precisato Mosca. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA SCHEDATURA DI CHI DISSENTE SULLA GESTIONE DELLA CRISI RUSSIA-UCRAINA ?? è una vergogna da NON sottovalutare. “Q… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA: Grano da Odessa, prima intesa tra Turchia e Russia. Kiev scettica. Gli Usa: 'Navi con cereali rubati verso… - ItalianPolitics : Di necessità, virtù: la crisi alimentare aguzza l'ingegno e spinge alla decisione. In altre parole, l'Egitto ha dec… - darkskywriter : @freeSpitit83 @Napalm51 @amazzini64 @AntonellaMeacci Cazzi tuoi. Invece diamo armi all'Ucraina come tutti i paesi c… -