Sul Corriere la lista nera dei «putiniani», irritazione nel Copasir (Di martedì 7 giugno 2022) Adolfo Urso, presidente del Copasir, non largheggia in smentite. Da ex giornalista sa bene che smentire significa amplificare. Stavolta però non si è potuto trattenere: quella specie di lista nera L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 giugno 2022) Adolfo Urso, presidente del, non largheggia in smentite. Da ex giornasa bene che smentire significa amplificare. Stavolta però non si è potuto trattenere: quella specie diL'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

vitopetrocelli : Il neo maccartismo dilaga nella “libera” stampa italiana. Liste di proscrizione sul ?@Corriere? e su ?@Open_gol?. C… - gippu1 : Intanto dopo poco più di 12 ore Gnonto è già diventato 'bomber'. Per Ferragosto saremo già alle gallery 'Gnonto, ch… - riotta : I #Putinvesteher d'Italia, dopo avermi perseguitato per mesi per i reportage sulla loro rete filorussa, leggono alt… - Maurizi46052531 : RT @Vittori87874074: DIMISSIONI IMMEDIATE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI La minore molestata sul treno dal Garda: «Insultate perché bianche, h… - StefanoTardugno : RT @fattoquotidiano: Putiniani: accuse senza fatti e foto segnaletiche. Orsini fa causa -