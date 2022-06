Squilla un telefono alla Scala di Milano, chi è il maestro Riccardo Chailly che ha interrotto il concerto (Di martedì 7 giugno 2022) e quali sono stati i motivi dell’interruzione. Squilla un telefono alla Scala di Milano durante il concerto Cori e sinfonie di Giuseppe Verdi Nel corso della seconda replica del concerto di Cori e sinfonie di Giuseppe Verdi, uno spettatore che si trovava al teatro alla Scala di Milano presso il quale era stato organizzato l’evento si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Durante il concerto, infatti, il telefono dello spettatore ha cominciato a Squillare disturbando musicisti e presenti in sala. Allo squillo del telefono, tuttavia, è intervenuto il maestro Riccardo Chailly che ha subito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) e quali sono stati i motivi dell’interruzione.undidurante ilCori e sinfonie di Giuseppe Verdi Nel corso della seconda replica deldi Cori e sinfonie di Giuseppe Verdi, uno spettatore che si trovava al teatrodipresso il quale era stato organizzato l’evento si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Durante il, infatti, ildello spettatore ha cominciato are disturbando musicisti e presenti in sala. Allo squillo del, tuttavia, è intervenuto ilche ha subito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA - GianmarioAngius : RT @opificioprugna: Teatro alla Scala, squilla un telefonino e il direttore Chailly ferma il concerto. Poteva essere Giletti che chiedeva a… - dave96ita : Il telefono che squilla da braci per le disdette #jerù - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Alla Scala squilla un telefono cellulare. Chailly interrompe il concerto: ''Risponda pure' #ANSA - worldisalovely2 : JERÙ DA BRACI BE LIKE: Il telefono squilla per caso con SDS casualmente come suoneria #jeru -