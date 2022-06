Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Basma Afzaal, 18 anni, pakistana che viveva a Padova: è scomparsa Si arricchisce di un fascicolo d'indagine della Procura della Repubblica di Padova per persona scomparsa la vicenda di Basma Afzaal, ...... lapakistana di Galliera Veneta (Padova) di cui non si hanno notizie dallo scorso 31 maggio. Basma, 18 anni,nel nulla: giallo in Veneto. 'L'hanno vista al bar, poi è sparita' ... Scompare diciottenne pakistana L’ipotesi: fuggita dall’Italia per evitare le nozze combinate Si arricchisce di un fascicolo d’indagine della Procura della Repubblica di Padova per persona scomparsa la vicenda di Basma Afzaal, la 18enne pakistana di Galliera Veneta, nel Padovano, di cui non si ...Dov'è finita Basma, scomparsa a 18 anni Si arricchisce di un formale fascicolo d'indagine della Procura della Repubblica di Padova per persona scomparsa la vicenda di ...