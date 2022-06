Salario minimo, raggiunto accordo su direttiva Ue (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - raggiunto l'accordo sul Salario minimo nell'Ue. Il Consiglio europeo ha reso noto che nella notte i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hanno raggiunto un'intesa politica preliminare sulla bozza di direttiva su salari minimi adeguati nei 27. Sulla direttiva Ue sul Salario minimo è stato raggiunto in trilogo nella notte a Strasburgo "un accordo storico. Per la prima volta l'Unione Europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale", annuncia l'eurodeputata del M5S Daniela Rondinelli. "Questa direttiva - sostiene - rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) -l'sulnell'Ue. Il Consiglio europeo ha reso noto che nella notte i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo hannoun'intesa politica preliminare sulla bozza disu salari minimi adeguati nei 27. SullaUe sulè statoin trilogo nella notte a Strasburgo "unstorico. Per la prima volta l'Unione Europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale", annuncia l'eurodeputata del M5S Daniela Rondinelli. "Questa- sostiene - rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro ...

