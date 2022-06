Salario minimo in arrivo in Europa, ma l’Italia? (Di martedì 7 giugno 2022) Approvata la legge sul Salario minimo legale per quanto riguarda i Paesi dell’Unione Europea. “Tendenzialmente, nei Paesi caratterizzati da un’elevata copertura della contrattazione collettiva la percentuale di lavoratori a basso Salario è minore e le retribuzioni minime sono più elevate rispetto ai Paesi in cui tale copertura è più bassa.” dichiara il Consiglio. I Paesi dell’Unione Europea che garantiscono il Salario minimo “Per questo motivo i ministri hanno convenuto che i Paesi dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva. Qualora la loro copertura della contrattazione collettiva sia inferiore al 70%, dovrebbero anche definire un piano d’azione per promuoverla” spigano i ministri. Quanti sono i Paesi che prevedono il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Approvata la legge sullegale per quanto riguarda i Paesi dell’Unione Europea. “Tendenzialmente, nei Paesi caratterizzati da un’elevata copertura della contrattazione collettiva la percentuale di lavoratori a bassoè minore e le retribuzioni minime sono più elevate rispetto ai Paesi in cui tale copertura è più bassa.” dichiara il Consiglio. I Paesi dell’Unione Europea che garantiscono il“Per questo motivo i ministri hanno convenuto che i Paesi dovrebbero promuovere il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva. Qualora la loro copertura della contrattazione collettiva sia inferiore al 70%, dovrebbero anche definire un piano d’azione per promuoverla” spigano i ministri. Quanti sono i Paesi che prevedono il ...

