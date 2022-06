Russia: Duma vota per uscire dalla Corte europea dei diritti umani (Di martedì 7 giugno 2022) La Duma di Stato, il Parlamento in Russia, ha votato per uscire dalla Corte europea dei diritti umani. Prosegue la guerra in Ucraina. La Russia ha affermato di aver preso il controllo dell’Ucraina sudorientale. La Duma in Russia vota per uscire dalla Corte europea dei diritti umani? La Duma, il parlamento russo, ha approvato alcune Leggi su periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) Ladi Stato, il Parlamento in, hato perdei. Prosegue la guerra in Ucraina. Laha affermato di aver preso il controllo dell’Ucraina sudorientale. Lainperdei? La, il parlamento russo, ha approvato alcune

