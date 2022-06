Roma, a fuoco il capannone di una ditta di cinema: film e pellicole in fumo, nube tossica invade l’area (Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Nelle primissime ore di oggi, 7 giugno la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato 2 Aps, 2 autobotti, il Crrc , il carro autoprotettori ed il Funzionario di guardia in via Tiburtina 1006, a Roma per incendio di un’attività industriale che ha interessato un capannone del Centro Servizi Cine Tv. Nessuna persona è rimasta coinvolta, nella struttura grande circa 300 mq erano conservate bobine cinematografiche e materiali vari che sono stati completamente distrutti dalle fiamme. L’incendio è in fase di estinzione, si lavora alla bonifica e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)– Nelle primissime ore di oggi, 7 giugno la Sala operativa dei Vigili delha inviato 2 Aps, 2 autobotti, il Crrc , il carro autoprotettori ed il Funzionario di guardia in via Tiburtina 1006, aper incendio di un’attività industriale che ha interessato undel Centro Servizi Cine Tv. Nessuna persona è rimasta coinvolta, nella struttura grande circa 300 mq erano conservate bobinetografiche e materiali vari che sono stati completamente distrutti dalle fiamme. L’incendio è in fase di estinzione, si lavora alla bonifica e messa in sicurezza delcoinvolta. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

