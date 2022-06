Ranking ATP, Matteo Berrettini ha bisogno di un grande Queen’s per limitare i danni in classifica (Di martedì 7 giugno 2022) Con la conclusione del Roland Garros di tennis ieri, lunedì 6 giugno, è stato rilasciato il Ranking mondiale aggiornato: rispetto a lunedì 23 maggio ha mantenuto la decima posizione Matteo Berrettini, il quale, però, non giocando il secondo Slam stagionale, perderà ulteriori 360 punti lunedì 13 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 125 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la vittoria di Stoccarda, torneo nel quale Berrettini sarà impegnato a partire da domani e nel quale dovrà arrivare almeno in finale per rientrare in top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 135 punti dal 10° classificato nel Ranking virtuale, il britannico Cameron Norrie, e, soltanto arrivando in finale (150 punti) o vincendo il torneo (250 punti), sarebbe ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Con la conclusione del Roland Garros di tennis ieri, lunedì 6 giugno, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: rispetto a lunedì 23 maggio ha mantenuto la decima posizione, il quale, però, non giocando il secondo Slam stagionale, perderà ulteriori 360 punti lunedì 13 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 125 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la vittoria di Stoccarda, torneo nel qualesarà impegnato a partire da domani e nel quale dovrà arrivare almeno in finale per rientrare in top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 135 punti dal 10°to nelvirtuale, il britannico Cameron Norrie, e, soltanto arrivando in finale (150 punti) o vincendo il torneo (250 punti), sarebbe ...

Advertising

CTLecce : Nuovo best ranking per Franco. #Lecce #Tennis #CTLecce #CircoloTennisLecce #CTLeccePeople #TennisPlayer #ATP… - RegalinoV : Djokovich perde il primo posto, ma rimane un grande campione pronto a riconquistarlo - RegalinoV : Djokovich perde il primo posto, ma rimane un grande campione pronto a riconquistarlo - jackracquet : Da lunedì 13 giugno nella top 2 del ranking #ATP non ci sarà nessuno dei Big 3 (#Djokovic, #Federer, #Nadal). Non a… - GiusvaPulejo : LIVE primo turno #ATP #Challenger Perugia: Giorgio #Tabacco (732 ATP, ranking live 678 ATP) contro Thiago Monteiro… -