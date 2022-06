Rai1, verità spiazzante del conduttore: “Ci siamo sentiti soli”. Sta per cambiare tutto (Di martedì 7 giugno 2022) Un celebre volto di Rai1 ha ammesso una triste sensazione provata proprio nell’ambiente di lavoro. Potrebbe non risuccedere Rai1: voce al conduttore (Raiplay)Sta per iniziare la programmazione estiva, sia di Rai1 che di Mediaset. Spazio quindi ai nuovi programmi e alle nuove versioni delle trasmissioni più attese, tra grandi ritorni e super novità. Rai1 è pronta a lanciare Camper, con Tinto e Roberta Morise, ma è anche impaziente di far ripartire alcuni degli show più attesi, soprattutto i quiz. Nelle ultime ore, un conduttore di un game show dell’estate di Rai1 si è sbottonato e ha rivelato un aspetto inedito e doloroso del proprio lavoro. Da poche ore è ritornato in tv con la sua trasmissione e, questa volta, potrebbe davvero ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 giugno 2022) Un celebre volto diha ammesso una triste sensazione provata proprio nell’ambiente di lavoro. Potrebbe non risuccedere: voce al(Raiplay)Sta per iniziare la programmazione estiva, sia diche di Mediaset. Spazio quindi ai nuovi programmi e alle nuove versioni delle trasmissioni più attese, tra grandi ritorni e super novità.è pronta a lanciare Camper, con Tinto e Roberta Morise, ma è anche impaziente di far ripartire alcuni degli show più attesi, soprati quiz. Nelle ultime ore, undi un game show dell’estate disi è sbottonato e ha rivelato un aspetto inedito e doloroso del proprio lavoro. Da poche ore è ritornato in tv con la sua trasmissione e, questa volta, potrebbe davvero ...

Advertising

MartinaViotto2 : RT @RaiUno: 'Dire la verità e dirla in modo garbato ripaga sempre.' #KatiaRicciarelli #IOeTE @pierluigidiaco #Rai1 - Nyankhra : RT @per_giustizia: E niente il #tg1 e #Rai1 in generale, non ce la fanno proprio a non schierarsi dalla parte di lei. Signori e Signore ecc… - darkstorm_cloud : RT @per_giustizia: E niente il #tg1 e #Rai1 in generale, non ce la fanno proprio a non schierarsi dalla parte di lei. Signori e Signore ecc… - per_giustizia : E niente il #tg1 e #Rai1 in generale, non ce la fanno proprio a non schierarsi dalla parte di lei. Signori e Signor… -

Don Matteo, Raoul Bova proiettato nella nuova stagione: 'Si è rotto un tabù" ... poi grazie alle indagini tutto si è risolto per il meglio e la verità e venuta a galla. Anticipazioni sulla fiction di Rai1: la 14stagione ci sarà Questa stagione della fiction ha visto il difficile ... Don Matteo 12/ Replica e diretta 1a puntata: il parroco scopre il colpevole Subito dopo il mistero diventerà più chiaro con Valeria che confesserà la verità sul rapimento. Don ... Natalina viene coinvolta in una rissa Durante la prima puntata di Don Matteo 12 in onda su Rai1, ... Ck12 Giornale ... poi grazie alle indagini tutto si è risolto per il meglio e lae venuta a galla. Anticipazioni sulla fiction di: la 14stagione ci sarà Questa stagione della fiction ha visto il difficile ...Subito dopo il mistero diventerà più chiaro con Valeria che confesserà lasul rapimento. Don ... Natalina viene coinvolta in una rissa Durante la prima puntata di Don Matteo 12 in onda su, ... Rai1, verità spiazzante del conduttore: "Ci siamo sentiti soli". Sta per cambiare tutto