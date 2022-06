Pippa Middleton e la scelta (lecita) di non annunciare la gravidanza (Di martedì 7 giugno 2022) La sorella minore di Kate aspetta il terzo figlio dal marito James Matthews e in molti si sono chiesti come mai lo abbia tenuto segreto. Ma la vera domanda è: perché avrebbe dovuto dirlo? Leggi su vanityfair (Di martedì 7 giugno 2022) La sorella minore di Kate aspetta il terzo figlio dal marito James Matthews e in molti si sono chiesti come mai lo abbia tenuto segreto. Ma la vera domanda è: perché avrebbe dovuto dirlo?

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pippa Middleton in attesa del terzo figlio, il pancione al Giubileo #jamesmatthews #kate #cambridge #pippamiddleton #… - MediasetTgcom24 : Pippa Middleton in attesa del terzo figlio, il pancione al Giubileo #jamesmatthews #kate #cambridge… - IOdonna : Un altro cuginetto in arrivo per George, Charlotte e Louis - infoitcultura : Pippa Middleton di nuovo incinta! Cuginetto in arrivo per i principi George, Charlotte e Louis - infoitcultura : Pippa Middleton è incinta: cosa sappiamo sul terzo nipote di Kate e William -