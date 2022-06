Peschiera del Garda | aperte due inchieste dopo la maxirissa e le molestie | ' Urlavano ' qui non vogliamo italiani' '

Advertising

Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - LegaSalvini : ++ ?? PESCHIERA DEL GARDA, LE RAGAZZE MOLESTATE SUL TRENO: 'INSULTATE PERCHÉ BIANCHE'. INDAGINI SUL BRANCO ++… - SkyTG24 : Sei ragazze denunciano molestie su treno da Peschiera del Garda a #Milano - Maurizio2L : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Salari di gente contrattualizzata più bassi del minimo sindacale? Chi controlla è ciec… - ariolele : RT @flayawa: Paragonare gli apprezzamenti coloriti di un gruppetto di alpini, con quanto accaduto a Peschiera Del Garda a quelle povere rag… -

Sono due le inchieste parallele sulle quali sta lavorando la Procura di Verona dopo la maxirissa avvenuta il 2 giugno sul Lago di Garda . La prima riguarda i disordini trae Castelnuovo , in città e in spiaggia. Per questo fascicolo l'ipotesi è di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina. Il secondo filone delle indagini si focalizza specificatamente ...commenta Sono due le inchieste parallele sulle quali sta lavorando la Procura di Verona, dopo la maxirissa avvenuta il 2 giugno sul Lago di Garda. La prima riguarda i disordini trae Castelnuovo, in città e in spiaggia. Per questo fascicolo l'ipotesi è di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina. Il secondo filone si focalizza invece sulle molestie sessuali ...Sono due le inchieste parallele sulle quali sta lavorando la Procura di Verona dopo la maxirissa avvenuta il 2 giugno sul Lago di Garda. La prima riguarda i disordini tra Peschiera e ...La prima riguarda i disordini tra Peschiera e Castelnuovo ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...