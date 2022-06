Paul Gauguin | l’arte come conforto dell’ignoto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 giugno 2022)nato nel 1848 in Francia, è stato un’artista esponente dell’Impressionismo. Cronologicamente si colloca nel periodo del “post-impressionismo”, durante il quale si iniziano a creare le fondamenta della nascente corrente artistica: l’Espressionismo. L’Impressionismo è un movimento pittorico francese, che nasce intorno al 1860 a Parigi. Deriva dal Realismo poiché si interessa alla realtà quotidiana, non si occupa dei problemi ma solo dei lati gradevoli della società. Gli artisti dipingevano “en plein air”, realizzavano e finivano direttamente sul posto i propri lavori, per cogliere la freschezza immediata di tutti gli effetti luministici. L’obiettivo era quello di cogliere le impressioni istantaneamente e quindi esaltare l’attimo fuggente. Protagonista di questa pittura è la vita in città, che fino ad allora era vista ...