Oroscopo Paolo Fox 8 Giugno 2022 | tutte le previsioni segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022)Fox 8. Siamo a metà della settimana, il caldo si fa sentire sempre di più così come anche l’arrivo dell’estate. Per qualcuno queste sono settimane cruciali. Chi per il lavoro, chi per gli esami, chi per la fine dell’anno scolastico. Tuttavia, c’è sempre una buona ragione per sorridere. Vediamo cosa ci dice il miticoFox, il suoci saprà sicuramente consigliare! Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica eFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete: Oggi è importante stare calmi. Basta discussioni e tensioni. Stessa situazione anche a lavoro, meglio stare lontani dai ...