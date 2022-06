Non solo magliette a righe. Il navy style è fatto di jeans bianchi, ballerine e borse in rafia. Per vestirsi ancora come Brigitte Bardot e Audrey Hepburn (Di martedì 7 giugno 2022) Un’assolata spiaggia della Costa Azzurra, una maglietta a righe, un foulard annodato in testa. Si potrebbe riassumere in questi pochi elementi l’estetica marinière, lo stile tipicamente francese che ogni estate si conferma una tendenza evergreen. Merito di uno charme con pochi eguali, di capi semplici, eleganti e facili da indossare, e dell’innegabile fascino che icone come Brigitte Bardot esercitano ancora oggi. Ecco come portare il navy style questa estate. Il navy style per l'Estate 2022 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Un’assolata spiaggia della Costa Azzurra, una maglietta a, un foulard annodato in testa. Si potrebbe riassumere in questi pochi elementi l’estetica marinière, lo stile tipicamente francese che ogni estate si conferma una tendenza evergreen. Merito di uno charme con pochi eguali, di capi semplici, eleganti e facili da indossare, e dell’innegabile fascino che iconeesercitanooggi. Eccoportare ilquesta estate. Ilper l'Estate 2022 guarda le foto ...

