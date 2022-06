Musk frena ancora su Twitter | perché l' accordo rischia di saltare

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 giugno 2022) L'da 44 miliardi di dollari per comprare il 100% dipuòse il social network non divulgherà i dati sugli account falsi e «spam». Il miliardario americano Elonche ha intenzione di mettere le mani sul social network, ha infatti ribadito ala richiesta di maggiori informazioni sugli account falsi e «spam», il cui numero se elevato potrebbe inficiare l'intero valore dell'operazione. L'affermazione del patron di Tesla è contenuta in una comunicazione alla Sec, l'organo di controllo della borsa statunitense, nella qualeha detto che il rifiuto della società di fornire le informazioni richieste sugli account è una violazione dell'di fusione. Immediata la reazione a Wall Street, dove il titoloha ...