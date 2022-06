Milano | morto un bimbo di 8 mesi dopo il bagnetto | la tragedia in casa con la madre

(Di martedì 7 giugno 2022) Èl’arrivo in ospedale un bambino di ottoche aveva ingerito acqua durante ilin. La vicenda è avvenuta ain un’abitazione in zona Gratosoglio, nella zona sud della città, dove il piccolo era incon la mamma. Trasportato in elisoccorso al reparto di piediatria dell’ospedale di Bergamo, il bambino è deceduto poco. Leggi anche: Modena, il neonato lanciato dal secondo piano è fuori pericolo: «I medici hanno deciso di estubarlo» Ragusa, va ai domiciliari l’uomo (figlio di un boss) che uccise i due cuginetti con un Suv. La rabbia delle famiglie Padova, una neonata positiva alla cocaina. Il ricovero con traumi sul corpo: l’ipotesi di maltrattamenti L'articolo proviene da Open.

