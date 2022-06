LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga con 22 corridori in testa a 100 km dal traguardo (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 12.57 Sono 100 i km al traguardo! 12.54 Si va verso Filottrano, la città dell’indimenticato Michele Scarponi. 12.51 Superata in questo momento Jesi. 12.48 Cresce il vantaggio dei 22 fuggitivi: ora siamo a 3’25”. 12:45 Piano piano si sta cercando di capire quali sono i 15 che sono fuoriusciti dal gruppo e sono piombati sui fuggitivi dei primi chilometri, che, ricordiamolo, sono: Simone Bevilacqua (Eolo Kometa), Giulio Masotto, Stefano Gandin (Team Corratec), Raul Garcia (Equipo Kern Pharma), Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Filippo Ridolfo (Novo Nordisk). 12.42 Il gruppo al momento è a 2’50”. 12.39: Attenzione! Ben 15 corridori fuoriusciti dal gruppo si sono riportati sui sette fuggitivi. Ora sono in 22 davanti. 12.36: Media di gara 46,1 km/h. 12.33: Tempo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 Sono 100 i km al! 12.54 Si va verso Filottrano, la città dell’indimenticato Michele Scarponi. 12.51 Superata in questo momento Jesi. 12.48 Cresce il vantaggio dei 22 fuggitivi: ora siamo a 3’25”. 12:45 Piano piano si sta cercando di capire quali sono i 15 che sono fuoriusciti dal gruppo e sono piombati sui fuggitivi dei primi chilometri, che, ricordiamolo, sono: Simone Bevilacqua (Eolo Kometa), Giulio Masotto, Stefano Gandin (Team Corratec), Raul Garcia (Equipo Kern Pharma), Emil Dima (Giotti Victoria Savini Due), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Filippo Ridolfo (Novo Nordisk). 12.42 Il gruppo al momento è a 2’50”. 12.39: Attenzione! Ben 15fuoriusciti dal gruppo si sono riportati sui sette fuggitivi. Ora sono in 22 davanti. 12.36: Media di gara 46,1 km/h. 12.33: Tempo ...

