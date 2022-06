L’Italia in 10 selfie: ecco i primati dai quali partire. Realacci: Il ruolo del nostro Paese nel mondo crescerà (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia dei 10 selfie 2022 fotografa come ogni anno, attraverso dati selezionati dai principali rapporti della Fondazione Symbola e da quelli di una selezionata rete di partner associativi dieci punti di forza del nostro Paese. Il dossier è realizzato in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Transizione Ecologica. Il documento anche quest’anno verrà tradotto in sei lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) e distribuito a livello internazionale dalla rete delle ambasciate italiane all’estero e dalla rete delle camere di commercio estere che amplificheranno nei paesi di riferimento i contenuti del lavoro.I 10 selfie sono stati presentati ieri, presso il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022)dei 102022 fotografa come ogni anno, attraverso dati selezionati dai principali rapporti della Fondazione Symbola e da quelli di una selezionata rete di partner associativi dieci punti di forza del. Il dossier è realizzato in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Transizione Ecologica. Il documento anche quest’anno verrà tradotto in sei lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) e distribuito a livello internazionale dalla rete delle ambasciate italiane all’estero e dalla rete delle camere di commercio estere che amplificheranno nei paesi di riferimento i contenuti del lavoro.I 10sono stati presentati ieri, presso il ...

