L’ALTRA LUNA | girato tra Roma e Sarajevo dal 16 giugno in sala

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo l’uscita sulla piattaforma Cinemagia, esce in, da giovedì 162022, distribuito da Hurricane e Stemo Production, “”, lungometraggio diretto da Carlo Chiaramonte. “”: chi sono gli interpreti? Il film è interpretato daMijovi?, Tania Bambaci, Matteo Silvestri, Armin Omerovi? e Maja Juri?. “”: produzionein esterni a, ‘‘ è prodotto da Stemo Production in associazione con Xenon Servizi e Seven Dreams, in collaborazione con Rai Cinema. Cast tecnico Sceneggiato dal regista con Carla Scicchitano, Elma Tataragi? e Asja Krsmanovi? e si avvale della ...