Juventus-Pogba, è fatta: visite mediche già effettuate. L'ufficialità arriverà a inizio luglio per questioni di bilancio (Di martedì 7 giugno 2022) questioni di giorni, forse settimane e Paul Pogba indosserà nuovamente la maglia bianconera. Gli inserimenti di Psg e Real Madrid nelle ultime settimane non sembrano aver intaccato la voglia di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022)di giorni, forse settimane e Paulindosserà nuovamente la maglia bianconera. Gli inserimenti di Psg e Real Madrid nelle ultime settimane non sembrano aver intaccato la voglia di...

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Pogba alla Juventus : si attende solo l'annuncio. Tutto ok per il contratto che sarà triennale con opzione p… - capuanogio : ?? #Pogba è negli Stati Uniti per le sue vacanze e ha già sostenuto negli States una prima parte approfondita delle… - romeoagresti : #Pogba è a un passo dalla #Juventus // Pogba is one step away from joining Juventus ???????? @Goalitalia @Goal - SportRepubblica : Pogba l'unico punto fermo: ma il mercato della Juve è un cantiere aperto - Pall_Gonfiato : Juventus-Pogba, è fatta: visite mediche già effettuate. L'ufficialità a inizio luglio per questioni di bilancio -